Lendemain du réveillon et dernière ligne droite pour les étudiants en blocus: "'J'ai pas forcément la tête à faire la fête"

A peine le réveillon terminé, quelques dizaines d’étudiants tentent de commencer l’année de façon studieuse.

A Louvain-la-Neuve, dans le cadre du blocus, l’université met ses locaux à disposition. Or, en ce premier jour de l’année 2018, les salles sont exceptionnellement désertes.

"D’habitude, on est beaucoup plus dans cette classe. Mais là aujourd’hui, il n’y a vraiment personne. Je pense que les gens ont tous fait la fête", confie une étudiante. Comme elle, ils ne sont que quelques-uns à plancher sur leurs cours, ce lundi.

Afin de commencer leurs révisions de bonne heure, certains ont alors privilégié un réveillon plutôt calme afin de pouvoir étudier. "J’ai pas forcément la tête à faire la fête. Je l’ai fait en famille avec mes parents et mon frère. Mais pas la grosse fête", explique une autre étudiante au micro de Fanny Linon et de Gislain Federspiel.





"Je ne sais pas étudier chez moi"

Grâce à ces locaux mis à disposition par l’université, tous profitent d’une ambiance studieuse. "Moi je ne sais pas étudier chez moi, donc je vais toujours en bibliothèque ou en auditoires parce qu’avoir des gens autour de moi qui travaillent, ça me motive, ça me permet de me concentrer et de me plonger dans mes cours", souligne un jeune.

Il ne leur reste que quelques jours pour réviser, la session d’examen commence le 5 janvier. Pour pouvoir souffler, il faudra attendre les vacances prévues pour début février.