Le Forem et Actiris ont dressé un liste commune de métiers en pénurie: qu'est-ce qui va changer pour les demandeurs d'emploi ?

Les acteurs de la formation wallons et bruxellois se sont mis d'accord fin novembre sur une liste de 359 métiers qui ont le plus d'avenir.

Actiris et le Forem ont dressé la liste. En Wallonie et à Bruxelles, selon les organismes chargés de la politique de l'emploi, il existerait 359 métiers d'avenir. Soit 359 professions qui se révèlent être particulièrement porteuses d'emplois.

La base de travail établie est axée sur trois grandes thématiques. Elle se concentre tout d'abord sur la création de formations qui n'existent pas encore. L'évolution dans le domaine des nouvelles technologies est tellement rapide qu'il faut sans cesse former à de nouveaux métiers. "Dans la technologie et le secteur technique, tout ce qui est ingénieurs, développeurs", précise Jan Gatz, porte-parole d'Actiris, au micro de Guillaume Fraikin. Cette liste doit donc permettre d'anticiper les besoins futurs.

Dans un deuxième temps, cette base vise également à mettre à jour les formations existantes. Pour certaines professions, notamment dans le domaine de l'enseignement, il est essentiel de s'adapter.





Valoriser ses aptitudes sur le marché de l'emploi

Enfin, cette liste, dressée par les deux organismes, tente d'enrichir la validation de compétences. L'idée ici est de permettre à des personnes exerçant déjà un métier mais qui ne disposent pas de diplôme de faire valider leurs aptitudes. Par exemple, un ouvrier communal qui s'occuperait des enterrements pourrait faire valider ses compétences de fossoyeur. Soit une aptitude supplémentaire qu'il devient possible de valoriser sur le marché de l'emploi.

Cette liste concerne donc les métiers dont l'adaptation de la formation est jugé comme prioritaire, tout comme les professions en pénurie.





"On a besoin de plus de professeurs"

Au total, une trentaine de métiers ont été identifiés comme en pénurie par Actiris. Ils sont divisés en trois grandes tendances, le domaine de l'enseignement, l'évolution démographique dans la région bruxelloise nécessite de plus en plus de professionnels.

"Quand on sait que Bruxelles rajeunit toujours, on a toujours besoin de plus de professeurs et d'instituteurs. C'est un métier en forte demande", indique Jan Gatz, porte-parole d'Actiris.

A l'opposée de la pyramide des âges, c'est le vieillissement de la population qui provoque la pénurie de certains métiers "C'est l'économie des seniors. Pensons là aux soins des seniors", rappelle le porte-parole d'Actiris.





Des métiers proposés aux personnes en situation de recherche d'emploi

Enfin ces conclusions doivent permettre aux chômeurs de se réorienter vers des professions où l'on recrute davantage. "Quelqu'un qui cherche de l'emploi vient chez Actiris s'inscrire et définit son plan professionnel avec son conseiller ou sa conseillère d'emploi. (...) Nos conseillers regardent si dans le plan professionnel de la personne en recherche d'emplois, il n'y aurait pas des possibilités de s'orienter vers l'un de ces métiers (en pénurie, nldr)", informe Jan Gatz.

La liste des 359 métiers d'avenir est disponible ici pour la région bruxelloise, et ici pour la Wallonie.