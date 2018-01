Mieux comprendre le rail: pourquoi le train Charleroi-Bruxelles de 7h27 a-t-il été supprimé deux jours de suite?

Une personne nous a signalé que son train de 7h27 au départ de Charleroi pour Bruxelles avait été supprimé plusieurs jours consécutivement sans aucune explication. Irritée, elle ne mâchait pas ses mots ce matin, via notre bouton orange Alertez-nous. "Cela commence à poser problème pour le travail. Il faut justifier les retards à chaque fois. La SNCB est une société en totale perdition, rien ne fonctionne. Et d'après le ministre Bellot, il faut utiliser les transports en commun. On est mal, on est mal", s'emportait l'individu.

Jointe par téléphone, la compagnie de chemins de fer confirme la suppression de ce train lors des deux derniers jours mais seulement sur une petite portion, celle entre Charleroi et Luttre. Cette élimination est volontaire et a pour objectif de ne pas perturber le trafic de plusieurs autres trains. Le porte-parole de la SNCB a détaillé le cas de ce matin. Le train de Charleroi de 7h27 provient de Schaerbeek-Formation (là où sont formés les convois, à savoir une locomotive à laquelle on adjoint un certain nombre de voitures), rejoint Bruxelles puis Charleroi. De là, il repart à 7h27 en sens inverse, vers Bruxelles. Suite à un problème, le train a rapidement pris 40 minutes de retard. Afin d'éviter un effet boule de neige et que ce retard n'en provoque pas d'autres en gare de Charleroi où trois trains partent chaque heure vers la capitale, il a été décidé d'arrêter le train retardataire à Luttre plutôt que de le faire poursuivre jusqu'à Charleroi. Il est donc reparti de Luttre et a donc été annulé en gare de Charleroi.

Si on peut comprendre l'exaspération du voyageur, cette explication permet aussi de se rendre compte de la complexité de gérer un réseau ferroviaire au trafic dense et de l'obligation qu'il y a parfois de faire un choix entre deux options qui ne seront ni l'une ni l'autre optimale à 100% pour tout le monde.