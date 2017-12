Affluence MONSTRE aux centres d'examens pour le permis de conduire à Wandre comme à Schaerbeek: "Je n'ai jamais vu ça" (photos)

Les candidats pour passer le permis de conduire affluent vers les centres d'examen au lendemain des fêtes de Noël.

Une photo envoyée par Henry ce mardi matin via le bouton orange Alertez-nous montre que le centre d'examens pour le permis de conduire de Wandre (dans la province de Liège) connaît en effet une "affluence monstre". "Il était 7h40 quand je suis passé à cet endroit. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a plus de places de parking dans les alentours", a-t-il indiqué. "La même situation va certainement être observée à Eupen et à Tihange". A Wandre, plusieurs dizaines de personnes se sont présentées très tôt ce mardi matin et faisaient la file sur le trottoir.

De son côté, Morgane s'est dit "révoltée" contre le centre d'examens de Schaerbeek. "Je m'y suis déjà présentée vendredi à 7h et on nous a dit que c'était déjà complet pour la journée et qu'il fallait venir à 4h du matin pour espérer avoir un ticket. Vous ne trouvez pas ça un peu excessif?", s'interroge-t-elle. "Ce mardi matin, je suis donc retournée sur place à 4h du matin pour être certaine d'avoir un ticket pour passer l'examen. A 5h30, il y avait une énorme file et par chance, j'ai pu obtenir le fameux sésame à 7h20. Je ne sais pas si j'aurais encore passé une matinée de plus dans le froid", ajoute-t-elle.

Nous vous en parlions la semaine dernière, le phénomène s'observe depuis plusieurs semaines: actuellement plus de 300 candidats se présentent chaque jour (au lieu de 150 en moyenne) dans les différents les centres de Wallonie car le permis de conduire pourrait être plus difficile à obtenir dès l'année prochaine. A Bruxelles, l'affluence est également très importante ce mardi au centre d'examens du permis de conduire de Schaerbeek notamment.

À partir de janvier 2018, une faute grave fera perdre immédiatement 5 points au candidat. Ce durcissement de la cotation inquiète, sachant que la réussite de l'examen reste fixée à 41 sur 50.

Le taux de réussite à l'examen théorique est d'un peu moins de 40% et, il pourrait diminuer à partir de janvier.