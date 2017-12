Pour changer du saumon et du foie gras, mangeriez-vous ces œufs d'escargot?

Le saumon fumé, les huîtres, le caviar ou encore le foie gras sont des produits particulièrement appréciés lors de ces fêtes de fin d’années, mais ils ne sont pas incontournables. Des alternatives existent : les œufs d'escargots, par exemple, ou la truite fumée. Justine Roldan Perez et Michael Danse ont été chercher un peu d’inspiration pour le RTL INFO 13H.

Durant les fêtes de fin d’année, Eric Frolli produit 40 fois plus d’escargots. Tout, de la reproduction à la vente directe, en passant par l’élevage, se fait sur place. En cuisine, c’est l’effervescence : 120.000 petits gris sont préparés en deux semaines. "Ils sont ébouillantés, décoquillés lavés puis cuits dans un bouillon. Quand les escargots sont cuits, là, après, on peut les préparer de multiples façons", explique l’héliciculteur.



Autre produit original : ces œufs d’escargot, de quoi surprendre les convives.





"Au niveau du goût, on est plus sur le végétal, sur le sous-bois, et pour les déguster, il vaut mieux que les œufs soient à température, parce que quand on sort les œufs du frigo, le froid anesthésie un peu les tanins, la saveur".

François Dejardin, lui, produit de la truite fumée.

La qualité doit être constante: "D'où l’importance d’avoir tout un travail qui se fait en amont, au niveau de la pisciculture, pour mettre le poisson en condition toujours de la même façon, pour qu’il arrive toujours de la même façon au fumoir pour subir toutes les opérations jusqu'à la fin", explique le pisciculteur.

Celui-ci partage la recette de sa maman : frottez de l’échalote sur un toast. On le met au four, puis on met son filet dessus et on tiédit. "Au moment de servir, trois pommes de terre, un peu de salade, un peu de tomates, et une béarnaise bien chaude".