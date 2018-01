Pour les enfants, la fin des vacances approche: comment retrouver un rythme adapté à l'école?

Les vacances de Noël touchent à leur fin. Entre les sucreries en tout genre, des restes de bûches pour le petit déjeuner, des friandises à pas d'heure, cette période de fêtes rime souvent avec excès pour les enfants.

Bien qu'il n'y ait pas d'accoutumance au sucre, il est essentiel de repasser à une alimentation équilibrée. Pour se concentrer, le cerveau a notamment besoin de sucres lents.

"Il faut retrouver une alimentation plus légère et éviter les aliments qui ont un fort goût sucré parce qu'effectivement, non seulement c'est sucré mais aussi on l'oublie, c'est souvent gras. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des aliments qu'il faut consommer en quantité et la bûche de Noël ça y est, elle est finie, on passe maintenant à autre chose", indique Anne Boucquiau, médecin nutritionniste au micro de David Scoubeau.





"Il ne faut pas dramatiser"

Pas d'inquiétude à avoir cependant, l'organisme est capable de rapidement s'adapter. "Je pense qu'il ne faut quand même pas dramatiser. Ca veut dire que l'on a un organisme qui est bien fait, cela ne veut pas dire qu'il faut favoriser les excès mais pour la plupart des personnes, il n'y a pas d'addiction qui va se développer aussi rapidement", rappelle Anne Boucquiau.

Reprendre progressivement une cadence qui convient au rythme scolaire

L'important est également de retrouver un rythme hormonal qui convient au rythme scolaire. Dès ce vendredi, il est ainsi conseillé de manger à des horaires normaux et de respecter les heures de sommeil. "Si on veut être en forme pour la rentrée, il serait tout doucement temps de reprendre des horaires qui se rapprochent de plus en plus de l'horaire habituel. Ce sera beaucoup mieux pour la concentration de l'enfant, pour son appétit, pour sa digestion, pour sa fatigue et donc pour ses résultats scolaires", rappelle la médecin.