Pour vous, le réveillon du Nouvel An, c'est plutôt déguisé? Voici le thème beaucoup demandé cette année dans une boutique de Malonne

Certains sont toujours à la recherche de la tenue qu'ils porteront demain soir. Comme chaque année, les magasins de déguisements sont très sollicités. C'est de plus en plus "tendance", avec ou sans thème. De nombreuses personnes ont décidé de terminer l'année... dans la peau d'un autre. Aurélie Henneton et Ghislain Fedespiel se sont rendus dans une boutique de déguisements de Malonne pour le RTL INFO 13H.

Thème du réveillon les stars des années 80. A la veille du grand soir, faut-il encore trouver l’inspiration… "On s’amuse sur ce thème-là, et c’est gai. On fait des jeux, blind test, des petits jeux comme ça, et ça fait passer la soirée. Karaoké aussi, très chouette, petite farandole…", explique le client d’un magasin de déguisement.



Parmi les 3000 déguisements, Annick guide la famille, qui se prend au jeu. En quelques minutes, Victoire se transforme en Wonder Woman. La super-héroïne sera de sortie demain soir, la tenue est validée du premier coup. "Plein de paillettes, de couleurs, d’étoiles, tout ce qu’il faut". Ce sera Village People pour monsieur.





"On est beaucoup dans le romantisme cette année"



Coût de la location de ces deux costumes : 70 euros. Essayer un déguisement fait déjà un peu vivre le personnage. "Je trouve qu’on est beaucoup dans le romantisme cette année, beaucoup de marquises, on est plus dans ce thème-là, que l’année passée, c’était plus disco… Chaque année ça change", explique Annick Fierens, gérante d’un magasin d’articles de fête.



Perruques, moustache, chapeau : un accessoire peut faire toute la différence. Avec ses réveillons déguisés, les boutiques spécialisées vivent l’un des temps forts de l’année, à quelques semaines du Carnaval.