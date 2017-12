Pourquoi le nombre de divorces diminue en Belgique?

En Belgique, le nombre de divorces est en baisse constante depuis une dizaine d'années. En 2016, on enregistre 23.583 divorces, soit 4% de moins qu'en 2015.

En réalité, ce phénomène est une conséquence logique de En 2007, le divorce était simplifié grâce à une procédure judiciaire plus souple. Les démarches et les délais pour divorcer ont été raccourcis. Ainsi, le nombre de divorces a considérablement augmenté en 2007, et durant les quelques années qui ont suivi.







Une procédure simplifiée

"La réforme de 2007 a évidemment mécaniquement entraîné une augmentation du nombre de divorces dans les années qui ont suivi puisque les délais de procédure étaient raccourcis. Et la procédure elle-même a été simplifiée", indique Didier Pire, avocat en droit de la famille et maitre de conférences à l’université de Liège au micro de Bernard Lobet. Depuis, cette tendance a largement diminué. Après un pic en 2007, on retourne à la normale avec des divorces moins nombreux. A noter que l'âge moyen des divorces est de 43 ans.

Le nombre de mariages est quant à lui relativement stable. En 2016, 44.000 unions ont été célébrées. L'âge moyen des mariés s'élève à 31 ans.