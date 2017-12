Préparer un repas de Nouvel An pour moins de 20€? Un chef étoilé wallon relève le défi! (vidéo)

Le réveillon de l'an est encore une occasion de se faire plaisir. Et cela peut se faire sans pour autant dépenser des fortunes. Comment préparer un bon repas entrée, plat et dessert pour moins de 20€? Un chef étoilé wallon dévoile son idée de menu à nos journalistes Philippe Jacquemotte et Michael Harvie.

Entrée, plat et dessert pour moins de 20€, Philippo Santangelo, chef cuisinier du restaurant Pouic-Pouic à Chapelle-lez-Herlaimont, relève le défi! "L'entrée c'est un cabillaud avec une purée de pommes de terre et un beurre noisette allégé qui est très mousseux avec un petit croquant de mie de pain", annonce le chef.



Pour le plat principal, Philippo Santangelo propose un pithiviers de pintade, épinards et jus corsé. Enfin, pour bien finir la soirée, pourquoi ne pas opter pour un cheesecake au citron avec du coulis de framboise?





Limiter les ingrédients et faire attention au prix



Ce menu, vous l'aurez remarqué, nécessite peu d'ingrédients, et en plus ils sont bon marché: pomme de terre, épinards, cabillaud… "Par exemple, pour le repas il faut simplement un peu de crème, le suprême de pintade, de la maïzena et de la pâte feuilletée", confie le chef. Si des ingrédients plus chers comme le foie gras, le homard ou des pièces de viande maturée peuvent apporter un plus, ils ne sont pas du tout nécessaire pour proposer un repas de Nouvel An goûteux. Le tout est de trouver la bonne préparation et le bon accord des saveurs.



Au total, voici le coût de ce repas:

- Entrée: 4,50€.

- Plat principal: 8,30€

- Dessert: 5,45€



Le total est de 18,25€, le défi est donc réussi!



Afin d'avoir les conseils du chef pour préparer ce menu, regardez la vidéo ci-dessus.