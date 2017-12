Quelles sont les alternatives au champagne pour les fêtes de fin d'année?

Pour les fêtes de fin d'année, les boissons à bulles sont particulièrement prisées. Outre le champagne, il existe quelques alternatives toutes aussi pétillantes. L'essentiel étant de suivre quelques conseils pour associer vins et mets à la perfection.

Quelle que soit son origine, un vin mousseux se sert entre 6 et 8°C. Le congélateur est à proscrire puisqu'il tue les bulles. De plus, il est conseillé de ne pas faire sauter le bouchon afin de préserver les arômes au maximum. "Ce n'est pas la main qui tourne, c'est uniquement la bouteille", indique Didier Evrard, professeur d'œnologie au micro de Vincent Jamoulle et de Julien Raway.

Pour faire pétiller nos papilles, cet ancien sommelier de Belgique propose trois boissons alcoolisées: un Cava, un Posecco, un crémant de Bourgogne et bien sûr un champagne.

Le Prosecco présente des arômes de fleurs et de fruits. "En fin de bouche, on a des noisettes. C'est très frais", déclare Didier Evrard.





Le crémant "peut accommoder tout le menu"

À l'inverse, le Cava est considéré comme "très gras". Ce vin mousseux vient d'Espagne s'accommode notamment avec des crèmes de fruits. "On sait mettre de la crème de framboise ou de la pêche de vigne", rappelle une cliente.

Le crémant à la particularité d'être très désaltérant. "Il peut accommoder tout le menu !", insiste Didier Evrard.

Enfin, le champagne, breuvage "très minéral et très tendre", est très apprécié pour sa finesse. Dans les grandes surfaces, il reste le breuvage le plus vendu durant les fêtes de fin d'année. Pourtant, les autres bulles ne cessent de gagner du terrain.





Le champagne pour trinquer à la nouvelle année

"On a lancé tout ce qui était apéritifs, apérols en été. Et ce qui a fait que les gens ont pris goût au Prosecco. Et ils se sont rabattus sur le Prosecco depuis l'année dernière", affirme Cathy Goffin, responsable du rayon vins.

Le champagne est habituellement deux fois plus cher que les autres mousseux. Alors certains préfèrent le consommer seulement une fois que les dix coups de minuit, annonçant la nouvelle année ont retenti. "On en prend à minuit. Vu que l'on est nombreux, on essaye de répartir les budgets pour avoir de la bonne qualité dans tout", témoigne une mère de famille.