Sport, politique, familles royales ou sciences: voici les dates-clés de l'année 2018

Impossible de dire, aujourd'hui, ce qui nous attend vraiment en 2018. Certains grands événements sont malgré tout déjà planifiés. Des rendez-vous politiques, sportifs, judiciaires, ou parfois glamour. L'agenda 2018 est présenté par nos journalistes Sébastien Rosenfeld, Wendy Sluszny, Giel Serkijn et Ludovic Goossens.

Voici les dates des grands événements de 2018:



- 5 février: début du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles. Il est le seul survivant des commandos qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015. Il est jugé pour la fusillade survenue à la rue du Dries.



- 9 février: les Jeux Olympiques d'hiver seront lancés au Corée du Sud sous haute sécurité. L'événement sportif se déroule dans un contexte de fortes tensions avec le leader nord-coréen Kim Jong-Un. Côté belge, notre pays peut rêver d'une médaille avec le champion du monde de snowboard, Seppe Smits.



- 18 mars: tous les regards se tourneront vers la Russie. Vladimir Poutine se présente aux élections pour un quatrième mandat de président. L'homme est aux commandes du pays depuis 17 ans. Une nouvelle victoire lui permettrait de régner jusqu'en 2024.



- 19 mai: le mariage de l'année aura lieu avec l'union du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. La cérémonie aura lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.



- 14 juin: c'est la date que tous les amoureux de football connaissent déjà. La Coupe du monde en Russie sera lancée et se terminera le 15 juillet à Moscou.



- 14 octobre: les Belges se rendent aux urnes pour les élections communales et provinciales. La crédibilité de la classe politique sera au cœur de la campagne. Les résultats pourraient considérablement changer les rapports de force entre les partis.



- 6 novembre: les citoyens américains devront voter pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Donald Trump tentera de maintenir la majorité républicaine au sein du Congrès, qui renouvelle ses deux chambres. En cas d'échec, les réformes du président américain pourraient être bloquées.





N'oublions pas deux événements pour lesquels il n'y a pas encore de date, mais qui feront vibrer de nombreuses personnes:



- le prince William et Kate Middleton attendent la naissance de leur troisième enfant au mois de mars.



- En novembre, un robot devrait atterrir sur la planète Mars afin d'enregistrer son activité grâce à un sismographe.