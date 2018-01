Synthèse vocale, applis astucieuses,...: découvrez l'impressionnante débrouillardise de deux jeunes employés malvoyants (vidéo)

A l'occasion de la Journée Mondiale du braille, nos reporters Jimmy Meo et Thomas Decupere se sont penchés sur les technologies développées pour faciliter la vie des malvoyants et des aveugles.

Nos reporters ont rencontré Thomas Dehoux, un jeune homme malvoyant. Depuis un an, il exerce la fonction d'agent d’accueil. Parmi ses tâches, figure celle de réceptionner le courrier électronique envoyé à son employeur. Au quotidien, Thomas n'utilise pas de souris. En effet, elle serait bien trop difficile à repérer sur l’écran. Thomas est aidé par un système de synthèse vocale. "Pour naviguer sur l'ordinateur, on utilise uniquement le clavier avec les raccourcis clavier, explique le jeune employé. Et la voix nous indique ce qu'on effectue à ce moment-là".

Des systèmes ultra astucieux pour ces jeunes malvoyants ou aveugles

Cette synthèse vocale, Arnaud Delannoy, collaborateur au service sport des "Amis des aveugles", l'utilise également. Tout ce qui apparaît à l’écran lui est lu, particulièrement vite. "Le fait qu'elle parle vite, ça me permet aussi de traiter l'information rapidement", considère-t-il.

Le jeune homme connait également son clavier par cœur. Mais pour analyser dans le détail, éviter les fautes de frappe ou d’orthographe, il connecte en USB une barrette braille. "Le système tactile sur lequel j'ai les doigts actuellement bouge en fonction de la position de l'écran et me permet ainsi de lire l'information qui est indiquée", décrit Arnaud.

Arnaud utilise "Be My Eyes", un réseau social étonnant

Amoureux des nouvelles technologies, Arnaud ne quitte jamais son smartphone. Logiciel adapté, synthèse vocale, lui permettent de profiter de son appareil tout à fait normalement. Parfois, le numérique vient même lui donner un coup de main. Arnaud utilise ainsi "Be My Eyes", un réseau social spécifique où il est assisté en cas de besoin.

Téléphone, scanner, ordinateur, leur utilisation est tout à fait accessible aux malvoyants. Tous ces appareils sont utilisés de façon ingénieuse afin de faciliter la vie des personnes malvoyantes ou aveugles.