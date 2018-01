Un nouveau label pour les kots étudiants : enfin des logements décents ?

Un kot décent dans des conditions décentes: c'est le nouveau label qui s'appliquera aux logements étudiants. Il devrait être mis en place au deuxième trimestre.

Ce label est une initiative de l'Unécof, l'union des étudiants de la communauté française. L’objectif est de garantir la qualité du kot, sa propreté, sa sécurité, un prix correct, etc.

Mais un tel label ne risque-t-il pas d'être trop contraignant pour les propriétaires ? Non, répond ce mardi matin sur Bel RTL Olivier Coppens, président de l'Unécof.





"Les bailleurs ne sont pas obligés de demander ce label forcément"

"Les bailleurs ne sont pas obligés de demander ce label forcément. C’est un plus pour eux, de prouver qu’ils respectent les normes minimales. Cela n’a pas de coût. C’est une demande que le propriétaire doit faire sur le site et il doit compléter des documents. C’est un plus pour eux et pour les étudiants, ce n’est que du bénéfice", souligne-t-il.

Par contre, l’Unécof craint une hausse du prix des logements. "C’est une réelle crainte. On va devoir surveiller cela dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et voir si on n’a pas un effet inverse et que, du jour au lendemain, tous les kots qui ont ce label augmentent de prix. Ça, on est totalement contre. Cela doit être juste une certification supplémentaire", insiste Olivier Coppens.