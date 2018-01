Une famille de Nandrin sous le choc: la tempête Eleanor a causé des dégâts énormes à sa maison

Trois jours après le passage de la tempête Eleanor, en Belgique, une famille de Nandrin a pu revenir cet après-midi dans sa maison, complètement dévastée. Des sinistrés qui avaient dû être relogés, en urgence, et qui sont venus récupérer quelques affaires. L'occasion, aussi, pour eux, d'évaluer les gros dégâts qu'ils vont maintenant devoir gérer. Mathieu Langer et Marc Evrard les ont rencontrés.

Toit emporté, murs soufflés et cheminée arrachée. Il ne reste plus rien, ou presque, de la maison d'une famille de Nandrin. Sous un arbre, une voiture est encore prise au piège.



Trois jours après la tempête Eleanor, la priorité des pompiers est de sécuriser les lieux. "On a vérifié la stabilité du bâtiment et qu'il n'y ait pas d'autres chutes d'arbre qui pourraient se produire, et enfin la toiture", confie Amaury Fouarge, lieutenant des pompiers de la zone Hemeco. "Au final c'est ok, on peut rentrer dedans pour déménager des objets".





Coup dur pour la famille



À l'intérieur, Jules et sa famille sont aidés par des proches. Ils sont venus chercher des vêtements, et ce qu'il reste du matériel électro-ménager, pour continuer à vivre. "Aujourd'hui on reprend tout ce qui est nécessaire. Lundi c'est la rentrée scolaire, il faut les mallettes et les cours des enfants", indique Jules Vandervoort.



Le matériel est transporté dans une camionnette mise à disposition par le CPAS de la commune. "Pour qu'ils puissent retrouver une sérénité dans leur famille et être avec leurs enfants. La principale chose était au moins d'avoir un toit, et qu'ils se retrouvent en famille", explique Murielle Brandt, présidente du CPAS de Nandrin.

Quand il pleut je suis encore très angoissée

A quelques centaines de mètre, les six membres de la famille seront relogés dans un logement de transit. Cristina est encore très touchée par ce qu'elle a vécu. "C'est très dur, surtout la nuit. La dernière nuit on n'a pas fermé l'œil, parce qu'il pleuvait et qu'on avait peur. Quand il pleut je suis encore très angoissée", explique-t-elle, toujours traumatisée par les énormes dégâts survenus dans sa maison.



Les experts vont maintenant évaluer le montant des dégâts. La famille s'en remet aux assureurs pour retrouver au plus vite leur propre habitation.