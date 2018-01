Vers 2020, vous pourrez jeter TOUS les plastiques dans le sac PMC : en attendant, à Charleroi, on a trouvé une solution

Vers 2020, théoriquement, tous les déchets plastiques pourront être jetés dans les sacs bleus PMC, sans exception. En attendant, l'ICDI, l'Intercommunale de gestion des déchets de Charleroi, propose déjà une solution intermédiaire en récoltant les petits plastiques dans ses 'recyparcs', ses déchetteries.

"En parlant de l'élargissement du sac bleu, à l'échéance 2020 ou 2021, on a créé une forte attente de la part des citoyens. Ils nous interpellent régulièrement par rapport à cette problématique de sacs en plastique, et on a voulu trouver une solution dès à présent à travers les recyparcs", a expliqué Olivier Bouchat, directeur général de l'ICDI.

Une équipe du RTL info 13h s'est rendue dans le parc à conteneurs de Couillet ce vendredi. Et a croisé des gens qui déposaient leurs petits emballages en plastique dans des grands sacs prévus à cet effet.

On parle ici de ce qui ne peut pas être mis dans le sac bleu, le sac PMC traditionnel: films, sacs et sachets en plastique ; raviers, barquettes et pots en plastique ; emballages vides de produits d'hygiène ; petits objets en plastique.

Ces déchets, au lieu d'encombrer (et d'être incinérés avec le reste du contenu) des sacs poubelles 'ménagers' payants, sont traités de manière spécifique par une entreprise flamande.





Notez bien que l'ICDI n'est pas le seul organe de gestion des déchets à proposer cette solution en Wallonie: les initiatives se multiplient ces derniers mois, un peu partout, notamment à Hannut, avec des formes parfois différentes. Renseignez-vous auprès de votre commune.