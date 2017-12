Viva for Life récolte plus de 4 millions d'euros pour lutter contre la pauvreté infantile

La cinquième édition de l'opération Viva for Life, mise sur pied par la RTBF pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté infantile actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, s'est clôturée samedi soir en battant un nouveau record de dons. Le montant récolté cette année s'établit à 4.115.330 euros.



Les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, qui avaient pour leitmotiv de "faire péter le compteur" alors qu'ils sont restés enfermés durant six jours dans un studio de verre installé sur la Grand-Place de Nivelles, ont largement battu le record de 2016, soit 3,45 millions d'euros.