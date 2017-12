Votre cadeau de Noël ne vous convient pas? Voici quelques solutions pour s'en débarrasser

On a tous déjà reçu un cadeau de Noël qui n'allait pas servir. Un petit haut très joli, mais trop petit. Un bouquin qu'on vient de lire. Le même parfum reçu deux fois...

Dans certains cas, la personne qui vous l'a offert a senti le coup venir. Elle a gardé le ticket de caisse. Sinon, comment se débarrasser du cadeau encombrant? Notre journaliste David Scoubeau a répondu à la question sur Bel RTL.

Première solution quand un cadeau ne vous convient pas est l’échange direct en magasin mais pour cela, il faut être en possession du ticket de caisse et si vous ne voulez pas offenser la personne qui vous a gâté, il vaut mieux éviter de le lui demander.

Il est aussi possible de vendre ou de proposer un échange sur les réseaux sociaux mais encore une fois attention à la susceptibilité de vos proches.

Plus discrète, la revente via un site internet (eBay, Amazon, 2emain ou encore Fnac.be). Pour vendre rapidement, il existe quelques trucs comme prendre le temps de rédiger une annonce complète avec une photo de qualité ou encore proposer un rabais de plus ou moins 15% tout en affichant le prix d’origine. Les acquéreurs potentiels seront aussi plus séduits par des produits neufs ou encore dans leur emballage.

Si vous culpabilisez trop, au lieu de vendre, pourquoi ne pas donner le cadeau non désiré à une association comme Emmaüs, les Petits Rien ou encore les Restos du Coeur