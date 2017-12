Vous êtes en galère pour Noël? Voici quelques idées de cadeaux pour vous sauver

C'est le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël, et pourtant vous vous réveillez dans le stress complet parce qu'il vous manque des cadeaux? Nous avons fait le tour des magasins pour identifier les cadeaux que vous pourriez encore acheter. Si certains produits sont déjà en rupture de stock, il reste encore de bonnes idées pour plaire à coup sûr.



Le premier conseil, un peu usé on vous l'accorde, mais qui peut toujours marcher si vous voulez faire plaisir à un amoureux des bouquins: se rendre dans une bonne librairie et se jeter sur les derniers exemplaires des prix littéraires de l'année. Un bon lecteur aura forcément déjà vu passer des critiques ou des avis sur ces ouvrages primés, et se sera probablement déjà dit "tiens, il faut que je le lise celui-là!".





Hauts-parleurs bluetooth, vinyles



Du côté des cadeaux électroniques, les magasins vendent les hauts-parleurs bluetooth comme des petits pains. C'est une valeur sûre et il en existe de toutes les couleurs et (presque) de toutes les formes et pour tous les budgets. Attention cependant à ne pas viser trop bas dans la gamme sinon le son émis ne sera vraiment pas terrible. N'hésitez pas à vite faire un tour sur le web pour vérifier les avis des magazines spécialisés. Et soyez bien sûr que la personne pour qui vous l'achetez n'en a pas déjà un...



Côté musique, les vinyles représentent toujours un cadeau un peu décalé, branché, avec une valeur ajoutée bien supérieure à un simple CD. À condition bien sûr que la personne à qui vous l'offrez dispose d'un tourne-disque. Sinon, vous pouvez toujours lui en acheter un s'il/elle est un(e) mélomane.





Une bonne bouteille ou un jeu de société



Pour les ustensiles de cuisines, les magasins enregistrent de gros chiffres de vente avec les guillotines à saucisson et les verres à gin. En parlant d'alcool, de nombreuses personnes apprécient une bonne bouteille de vin ou un bon whisky. N'hésitez pas à chercher sur internet le commerce spécialisé le plus proche de chez vous pour vite vous y rendre et choisir une bouteille sur les conseils avisés du commerçant. Quand le chanceux qui recevra votre cadeau ouvrira la bouteille, il pensera à vous!



Les jeux de société, on en parle chaque année, mais encore une fois, ils font mouche. Les familles veulent se retrouver autour d'une table, ensemble, d'autant plus pour Noël. Et si l'ambiance redescend un peu une fois minuit passé, vous pourrez même déjà utiliser votre cadeau pour faire plaisir à tout le groupe. Il existe des jeux pour tous les âges et tous les profils.



Et pour l'année prochaine, une petite astuce: tout au long de l'année, notez vos bonnes idées pour ne pas les oublier. Et si possible, achetez-les même à l'avance!



Enfin, n'oubliez pas: le plus beau cadeau que vous pourrez offrir à vos proches, c'est votre amour, votre sourire et votre bonne humeur.