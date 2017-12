Vous n'avez pas encore votre tenue pour le Nouvel An ? Voici LA solution pas chère

Vous cherchez peut-être encore votre tenue pour le Nouvel An. Le problème c'est que les tenue de fête coûte généralement plus chers. Une jeune femme de Profondeville a développé un concept permettant la location, durant 4 jours, de la tenue et des accessoires de fête. Tenue de soirée ou de cérémonie, pour une fête, un rendez-vous ou encore un mariage, le tout agrémenté d'accessoires tendance vous pouvez tout louer. Une formule qui peut s'avérer très avantageuse!

Justine Roldan Perez et Alain Hougardy ont rencontré Wivine. Elle cherche une robe pour son Nouvel An mais cette année, elle ne souhaite pas l'acheter, mais plutôt la louer. "Ce concept est top pour arrêter de surconsommer, c'est une super alternative. En plus il y a un grand choix, on peut vraiment se faire plaisir et à petit prix! On le loue, on ne doit même pas s'occuper de le nettoyer, c'est parfait. Moi j'adore!" explique-t-elle.

Coût de la location pour 4 jours: entre 30 et 40 euros nettoyage compris. Des pièces haut de gamme qui à l'achat valent plus de 200 euros. Les tenues sont mises en dépôt par des particuliers qui touchent 30% par location. "Par exemple, cette robe-ci, c'est une robe 'Chine' qui à l'achat coûte au moins 350-400 euros. On la loue 30 euros. Pour 4 jours, pressing compris. Si vous voulez l'acheter, en cas de coup de cœur, elle est à 99 euros en vente." explique la fondatrice de "Dress you up by JH", Julie Henry.



Une consommation intelligente

Pour Julie, c'est également l'occasion de proposer aux clientes une consommation durable et responsable de la mode. "La location permet de rentrer dans cette consommation intelligente qu'est l'économie circulaire. En utilisant des ressources qui existent, on prolonge leurs vies." ajoute la fondatrice.

Florence Schram, styliste, profite également du concept pour faire connaître son travail. "Je privilégie tout ce qui est pièce unique. En général j'achète des tissus en petite quantité et j'aime bien ce concept là parce ça permet aux gens de pouvoir utiliser la même pièce 10 ou 20 fois à différentes personnes, différents univers. C'est ça qui m'intéresse!" explique-t-elle.

Julie s'est installée dans un magasin éphémère durant le mois de décembre mais elle rêve d'ouvrir prochainement sa boutique.