Vous recevrez peut-être une "dringuelle" le 1er janvier pour le Nouvel an: mais d'où vient cette tradition?

Une tradition bien connue du Nouvel an est celle des étrennes. Une dringuelle que l'on offre aux enfants ou à certains corps de métiers. Cette tradition des étrennes est très ancienne, mais d’où vient-elle au juste ? C’est ce qu’ont voulu savoir Justine Roldan-Perez et Samuel Lerate pour le RTLinfo 19H.

Vous avez été sage, attentionné, exemplaire durant l’année ? Cela tombe bien, l’heure des étrennes va bientôt sonner. 20, 30, 50€, beaucoup d’enfants recevront leur traditionnelle enveloppe le 1er janvier. "Je suis grand-père, donc la dringuelle, comme on l’appelle, ça va de soi", a commenté un Carolo.





Une très vieille tradition



Mais d’où vient cette tradition bien ancrée dans l’esprit des Belges ? Elle a traversé les siècles car l’usage des étrennes remonte à l’Antiquité. "Ce n’était pas du tout pour les gens qui, si j’ose ainsi m’exprimer, les méritaient d’une certaine manière, mais plutôt pour les dirigeants, pour les empereurs. On faisait des sacrifices de bois de verveine au nom de la déesse Strenia aux empereurs", a détaillé Christian Laporte, journaliste à La Libre Belgique, au micro de Justine Roldan Perez pour le RTLinfo 19H.





Certains corps de métiers sont récompensés



Aujourd’hui, facteurs, pompiers, concierges, éboueurs sont concernés par cette coutume. Si les habitants ne sont pas obligés de leur donner des étrennes, ils le font souvent volontiers. "Quand on voit le courage qu’il faut pour collecter les déchets. 10 tonnes par an, ils font 20 kilomètres par jour par tout temps et le temps du mois de décembre a été particulièrement pénible pour eux, donc je trouve qu’ils le méritent", a argué Olivier Bouchat, directeur général de l’ICDI, face à la caméra de Samuel Lerate.