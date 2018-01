BMW propose une version hybride de sa série 5: est-ce que ça en vaut la peine pour une grande routière?

Avec le lancement de sa petite voiture complètement électrique en 2013, la i3, BMW a fait de l'électrique son nouveau cheval de bataille. Sauf que ce modèle ne répond évidemment qu'à la demande d'une toute petite partie de sa clientèle. Conséquence: toute la gamme du constructeur bavarois est soumise à une cure d'électricité. Aujourd'hui, six modèles hybrides rechargeables sont proposés par BMW, et nous avons pris en main l'un des plus récents, la 530e iPerformance.



Sur le papier, voilà ce que la marque nous dit: "La BMW 530e iPerformance est une berline sportive qui propose l’expérience de conduite dynamique qui fait la renommée de la marque, associée à la possibilité d'une conduite électrique locale sans émissions. Sa consommation de 1,9 l/100 km équivaut à des émissions de CO2 de seulement 44 g/km".



Alors, cette série 5 de 252 ch pour 420 Nm de couple vendue à partir de 58.950€ peut-elle vraiment atteindre le 1,9 l/100 km et offrir une conduite "responsable"? Verdict.





Une nouvelle ligne qui en impose



Avec sa nouvelle gueule, la série 5 en impose forcément. Côté extérieur, il n'y a pas grand-chose à redire: la nouvelle robe est très bien réussie. Pour cette version, quelques logos "i" et "edrive" placés sur la carrosserie rappellent la présence d'un moteur électrique.





À l'intérieur, le confort absolu est de mise. La qualité à laquelle l'acheteur d'une telle voiture est en droit d'attendre est bien au rendez-vous. Pourtant, le nouveau tableau de bord ne nous a pas tout à fait convaincus. Ce n'est pas une question de matériaux, mais de design.





Le bloc qui accueille les sorties de ventilation et les commandes de la radio et de la climatisation pèse sur ce tableau de bord. Il laisse une impression de lourdeur et, de notre point de vue, ne se marie pas très bien avec les autres éléments, c'est un peu dommage.





Deux moteurs pour atteindre 252 ch et 420 Nm



Mais passons à ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cet essai: est-ce que cette version hybride de la grosse berline en vaut la peine? Pour y répondre, il faut s'attarder sur les deux moteurs qui propulsent la bête.

1. Le moteur électrique délivre une puissance de 70 kW/95 ch et un couple maximal de 250 Nm.



2. Le moteur 4 cylindres à combustion turbocompressé d’une cylindrée de 2 litres génère 135 kW/184 ch avec un couple de 320 Nm.



Combinés, les deux moteurs atteignent les 185 kW/252 ch pour un couple maximal de 420 Nm. Résultat: un 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Pas si mal pour un colosse de 1,8 tonne qui transporte dans ses poches des batteries de 112 kg.





Consommation en baisse, surtout en ville



Côté consommation, BMW annonce que ses batteries électriques de 112 kg permettent à la 530e de parcourir 50 kilomètres. Sur le terrain, ne comptez pas en faire plus de 35-40. Cela est déjà suffisant pour amener les enfants à l'école, faire ses courses, voire même aller au travail s'il ne se trouve pas loin.



Pour ce qui est de l'essence, BMW parle d'une consommation possible de 1,9 l/100 km… Un chiffre impossible à atteindre, à moins de rouler presqu'exclusivement en électrique. Pour être plus précis, avec des trajets variés avec pas mal d'autoroute, notre consommation moyenne a fluctué entre 7 et 8 l /100 km en conduite normale.



Si vous empruntez peu l'autoroute, que vous adoptez une conduite économique et que vous utilisez l'électrique au maximum de ses possibilités (recharger la batterie tous les jours), vous pouvez atteindre les 4,5 l/100 km. Vous pouvez toujours essayer de viser plus bas, mais vous perdrez alors tout plaisir de conduite.





Surtout pour les entreprises...



Reste à savoir qui pourra tirer pleinement profit de cette série 5. Les premiers seront les sociétés. Pour l'instant, les entreprises peuvent déduire une plug-in hybride à 100%, c'est-à-dire qu'ils font baisser davantage le bénéfice imposable de la société. Une voiture diesel (très populaire dans les entreprises), en fonction de ses rejets de CO2, n'est déductible qu'à hauteur de seulement 50% généralement. Une voiture électrique, qui ne rejette directement pas un gramme de CO2, est déductible à 120%.





... à moins que le gouvernement fédéral ne change les règles du jeu?



Reste à voir quelle sera la future politique du gouvernement fédéral. Car le ministre des Finances a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait lancer la chasse aux "fausses voitures hybrides". Johan Van Overtveldt (N-VA) vise les utilisateurs qui ne rechargent jamais leurs batteries et qui utilisent leurs plug-in hybrides exclusivement avec de l'essence ou du diesel. Le point-de-vue est compréhensible, mais il sanctionnerait ceux qui n'ont rien à se reprocher. En octobre, nous vous relations d'ailleurs le cas d'un patron qui avait complètement changé son entreprise pour utiliser au maximum de l'énergie renouvelable, et qui craignait de voir ses efforts tomber à l'eau à cause d'un changement de politique.





Et pour quels particuliers?



Vous êtes un particulier? Il faudra faire quelques calculs avant de vous laisser tenter. Analysez surtout vos parcours. Habituellement, une série 5 se présente comme une grande routière. Cette fois, la 530e sera intéressante en termes de consommation si vous vous déplacez surtout en ville et si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres au quotidien. Mais justement, une grande berline de 4,93 mètres est-elle vraiment pratique pour des parcours urbains? C'est toute la question.





Le prix et la concurrence



Bref, si vous ne comptez pas tirer profit au maximum du moteur électrique, vous opterez probablement pour une 520d (48.800€ de base, 190 ch) ou une 530i (55.350€ de base, 252 ch), toutes deux moins chères (la 530e débute à 58.950€).



N'empêche que la 530e vous coûtera moins cher que ses concurrentes:



- Mercedes E 350e: 65.800€, 49 g/km de CO2, 1.991 cm³, 211 ch.



- Volvo S90 T8: 70.750€, 46 g/km de CO2, 1969 cm³, 235 ch.





Conclusion



La 530e offre effectivement la possibilité d'adopter une conduite responsable et de faire baisser sa consommation en comparaison avec les versions traditionnelles de la série 5. Autre point positif: elle est moins chère que ses concurrentes tout en étant plus puissante.



Par contre, cette version hybride de la grande routière ne permet pas encore de faire drastiquement chuter la consommation lorsqu'on l'utilise sur l'autoroute. Pourtant, c'est son terrain de jeu favori.





Note sur la réalisation du test



Les tests que nous effectuons sont le fruit d'un choix rédactionnel indépendant. Ils ne sont pas proposés par les marques et ne font l'objet d'aucun partenariat ou sponsoring de nature publicitaire.



Voici la fiche indicative des prix et options remise par BMW lors de l'essai.



@David Fourmanois