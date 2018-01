Golden Globes - Prix de la meilleure comédie et de la meilleure actrice de comédie pour "Lady Bird"

(Belga) Le film "Lady Bird" a été désigné dimanche soir meilleure comédie lors de la cérémonie de remise des Golden Globes à Beverly Hills, en Californie. L'actrice principale Saoirse Ronan a aussi été récompensée meilleure actrice de comédie pour ce film sur les relations tumultueuses entre une fille et sa mère.

L'actrice Saoirse Ronan grâce à ce film réalisé par Greta Gerwig a devancé les actrices Judi Dench, Margot Robbie, Emma Stone et Helen Mirren. James Franco a remporté pour sa part le Golden Globe du meilleur acteur de comédie pour son rôle dans "The Disaster Artist". Ce long-métrage retrace l'épopée du film le plus raté d'Hollywood et dans lequel il joue auprès de son frère Dave et de Seth Rogen. (Belga)