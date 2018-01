Golden Globes - "Lady Bird" et "Three Billboards - Les panneaux de la vengeance" salués à Beverly Hills

(Belga) Le drame "Three Billboards - Les panneaux de la vengeance" et la comédie "Lady Bird" se sont illustrés lors de 75ème cérémonie des Golden Globes, remportant respectivement quatre et deux trophées, dont meilleur film dramatique et meilleure comédie.

"Three Billboards - Les panneaux de la vengeance" narre le combat d'une mère qui demande justice (à l'aide de trois panneaux publicitaires) et dénonce l'inertie de l'enquête policière après l'assassinat de sa fille. Le drame était l'un des favoris de la soirée, fort de six nominations, et a remporté les Golden Globes du meilleure film dramatique, de la meilleure interprète principale pour Frances McDormand, du scénario de Martin McDonagh et de meilleur acteur dans un second rôle Sam Rockwell. Frances McDormand interprétait le rôle de la mère en quête de justice, elle était en lice face à Jessica Chastain, Sally Hawkins, Meryl Streep et Michelle Williams. Le film "Lady Bird" a pour sa part reçu le Golden Globe de meilleure comédie. Saoirse Ronan a aussi remporté le trophée de meilleure actrice de comédie dans ce film sur les relations tumultueuses entre une fille et sa mère. Le Mexicain Guillermo del Toro a remporté le Golden globe du meilleur réalisateur pour son film "La forme de l'eau", qui avait démarré la soirée avec le plus grand nombre de nominations (sept). Cette romance fantastique entre une muette solitaire et un monstre reptilien a également récolté un Golden Globe pour la musique du compositeur français Alexandre Desplat. Le Golden Globe du meilleur acteur a été attribué à l'acteur britannique Gary Oldman qui interprète l'ancien homme d'Etat britannique Winston Churchill à la veille de la Seconde guerre mondiale dans le film dramatique "Les heures sombres". James Franco est pour sa part reparti avec le Golden Globe du meilleur acteur de comédie pour son rôle dans "The Disaster Artist", qui retrace l'épopée du film le plus raté d'Hollywood et dans lequel il joue auprès de son frère Dave et Seth Rogen. Allison Janney a remporté le Golden Globe du meilleur second rôle pour sa prestation dans "Moi, Tonya", film sur la patineuse américaine Tonya Harding. En 1994, elle avait été accusée d'être impliquée dans l'agression de sa compatriote Nancy Kerrigan pour l'empêcher de participer aux Jeux olympiques. Le jury a sélectionné la co-production franco-allemande "In the Fade", réalisée par Fatih Akin, comme meilleur film en langue étrangère. Le drame suit une mère, interprétée par Diane Kruger, qui cherche justice puis vengeance après la mort de son mari, d'origine turque, et de son fils, dans un attentat néo-nazi.