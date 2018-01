Golden Globes - Quatre prix pour "Three Billboards - Les panneaux de la vengeance" dont meilleur film

(Belga) Le trophée du Golden Globe du meilleur film dramatique a été décerné au film "Three Billboards - Les panneaux de la vengeance" dimanche soir à Beverly Hills. Le film a aussi été salué pour la performance de Frances McDormand qui a reçu dimanche soir le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique pour son interprétation d'une mère en quête de justice.

"Three Billboards: Les panneaux de la vengeance" faisait partie des films favoris pour le prix du meilleur film dramatique. Ce drame sur une mère qui demande justice (à l'aide de trois panneaux publicitaires) et dénonce l'inertie de l'enquête policière après l'assassinat de sa fille était l'un des favoris de la soirée, fort de six nominations. Son interprète principale Frances McDormand, le scénario de Martin McDonagh et son acteur dans un second rôle Sam Rockwell ont aussi été récompensés. (Belga)