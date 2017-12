UK: Big Ben sonne les douze coups de minuit à Londres avant le feu d'artifice

(Belga) Des centaines de milliers de personnes étaient présentes dans les rues de Londres pour célébrer le passage à l'an neuf, une heure après Bruxelles. Les spectateurs ont pu contempler un feu d'artifice de 12 minutes après les douze coups de minuit sonnés Big Ben.

La foule était amassée le long des rives de la Tamise pour contempler l'impressionnant show pyrotechnique. La tour horlogère de Big Ben, en rénovation mais remise en service exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année, a marqué le passage à l'an 2018 et le lancement du feu d'artifice. 100.000 tickets ont été vendus pour assister au spectacle composé de pas moins de 10.000 explosifs. L'accompagnement musical du spectacle étai exclusivement féminin, avec des chansons d'Aretha Franklin, Annie Lennox et Ariana Grande, en hommage au centenaire de l'octroi du droit de vote aux femmes au Royaume-Uni. Des dizaines de milliers de fêtards se sont aussi retrouvés à Trafalgar Square et d'autres sites importants de la capitale londonienne. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a remercié les services de sécurité et d'urgence de la ville dans son discours du Nouvel An. La police avait appelé à la vigilance dans un contexte marqué par les attaques terroristes répétées au Royaume-Uni, et dans la capitale en particulier, cette année. A Edimbourg, 150.000 personnes ont bravé des conditions météorologiques difficiles pour entamer les festivités de Hogmanay, le réveillon écossais. De violentes rafales ont été enregistrées en Ecosse dimanche après-midi mais une accalmie a permis le bon déroulement des célébrations en ville. (Belga)