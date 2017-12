Une artiste malinoise signe l'affiche officielle du Carnaval de Binche 2018

(Belga) Une jeune artiste malinoise, Laura Pelgrims, a été désignée lauréate du concours de l'affiche du Carnaval de Binche 2018. Le visuel officiel a été présenté vendredi à Binche, en présence des autorités locales.

Etudiante en conception graphique et arts visuels à la Royal Academy of Final Arts à Anvers, Laura Pilgrims, 21 ans, n'avait jamais participé à un concours avant de tenter sa première expérience pour l'affiche officielle du Carnaval de Binche. Ce concours était ouvert aux étudiants de l'enseignement artistique et aux professionnels des métiers d'art. Plus de 110 candidatures venant de toute la Belgique, de France et d'Allemagne ont été enregistrées, ont indiqué vendredi les autorités binchoises. Le jury du concours, composé d'experts en folklore, en art et en communication, a désigné à une large majorité de voix l'affiche de Laura Pelgrims qui a marqué les esprits par sa modernité et sa référence à l'actualité binchoise. L'œuvre évoque, en effet, le masque de cire traditionnel du Gille, élément essentiel de la tradition carnavalesque à Binche, dont des centaines d'exemplaires sont récemment partis en fumée dans l'incendies des ateliers de fabrication "Pourbaix" à Binche. La lauréate de l'année a reçu un chèque de 1.500 euros de l'Office du Tourisme, une récompense qui vient s'ajouter à la reconnaissance d'un travail de création et à sa diffusion nationale et internationale. Le Carnaval de Binche, reconnu Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par l'Unesco en 2003, se déroulera les 11, 12 et 13 février 2018. (Belga)