Floridylle: Record de visites pour la magie de l'hiver au Jardin botanique de Meise

(Belga) La troisième édition du Floridylle Hiver au Jardin botanique de Meise s'est terminé samedi soir avec un nombre record de 6.034 visiteurs. Ils pouvaient parcourir un circuit de 2km dans le jardin illuminé par des installations de sons et lumières féériques et poétiques. Le Palais des Plantes désormais rénové, l'un des plus grands complexes de serres d'Europe, était aussi ouvert aux visiteurs.

Le point d'orgue de l'évènement Floridylle Hiver était les serres de Balat illuminées qui ont été développées en 1854 par l'architecte en chef du roi Léopold II et qui ont été installées à Meise en 1941. Un spectacle de feu de la Compagnie Agartha était également au programme dans la Cour du Château. (Belga)