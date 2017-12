Il y a 60 ans, l'une des plus importantes expéditions belges débarquait en Antarctique: "C'est quelque chose qu'on oubliera jamais"

On célèbre ce mardi les 60 ans de l'une des plus importantes expéditions belges en Antarctique. Le 26 décembre 1957, des scientifiques et militaires belges débarquaient sur le continent blanc pour y construire la base Roi Bauduin.

Georges Vandepoel faisait partie des 17 membres de l’expédition. Âgé de 24 ans à l’époque, cet ancien technicien météo de la Force aérienne n’a rien oublié de cette incroyable aventure polaire.

Le voyage a duré 17 mois. Georges Vandepoel nous confie que les travaux ont rapidement avancé sur place. Seulement huit jours après l'arrivée de l'équipage en Antarctique, les bâtiments principaux étaient construits. Heureusement, car les blizzards se sont très vite déchaîné. Les scientifiques et militaires étaient alors confrontés à d'importantes tempêtes de neige qui ont perturbé l'avancée de l'expédition.



"On ne voyait pas à un mètre devant nous"

"On a eu un blizzard. On a du arrêter. J'étais enfermé dans un snowcat le jour du Nouvel An. On ne savait pas sortir car on ne voyait pas à un mètre devant nous", se remémore Georges Vandepoel. Tous ont du affronter les températures glaciales qui sévissent sur le continent blanc. Le mercure est descendu jusqu'à -50°C. "Mais attention, ça n'a duré que dix minutes. Faut pas croire que c'était -50 tout le temps !", rigole celui qui officiait en tant que chef météorologie. Avant d'ajouter : "Je crois que la moyenne était de -20 ou -25°C".

Chaque membre de l'équipage avait un rôle qui lui était propre. En tant que chef météorologie, Georges Vandepoel œuvrait seize heures par jour. Les communications avec le pays étaient rares et particulièrement compliquées. "On m'avait dit 'comme tu es le plus jeune et que tu viens de te marier, tu auras la première communication avec la Belgique'", raconte-t-il. En pratique, l'appel était difficile à mettre en place. Communication brouillée, impossible de s'entendre, les conversations tournaient vite court. Mais peu importe. Georges Vandepoel garde un souvenir intarissable de cette expédition exceptionnel. "C'est quelque chose qu'on oubliera jamais. On était comme des frères", conclue-t-il.