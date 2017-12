Le terrible incendie 'Thomas' en Californie en passe d'être maitrisé

(Belga) Les pompiers ont presque contenu l'incendie le plus conséquent de l'histoire de la Californie, état de la côte ouest-américaine, indiquent les autorités jeudi.

Le terrible feu baptisé Thomas, qui a réduit en cendre plus de 1.140 km² dans les montagnes au nord de Los Angeles, est maitrisé à 91%, selon les autorités forestières américaines. Plus de 655 pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour "patrouiller, nettoyer et conserver ce que l'on a", selon le chef des opérations, Alex McBath. L'incendie, qui a détruit plus de 1.063 maisons, commerces et autres bâtiments, ainsi qu'ôté la vie à deux personnes, s'est déclaré le 4 décembre et a été propagé vers le sud de la Californie par des vents secs. Les prévisions météorologiques ne tablent plus sur ces bourrasques "Santa Ana", mais des températures records sont encore attendues dans la région jeudi et vendredi. Les conditions climatiques sèches, des températures élevées et des vents secs vers la côte ont nourri une série de feux dans la région au cours des dernières semaines. (Belga)