Pérou: Fujimori reste hospitalisé et "au repos absolu"

(Belga) L'ancien président péruvien Alberto Fujimori reste hospitalisé dans une clinique de Lima où il est traité pour un problème gastrique et se trouve "au repos absolu", a déclaré samedi son médecin personnel.

M. Fujimori, qui purgeait une peine de 25 ans de prison, a été gracié le 24 décembre par l'actuel président du Pérou Pedro Pablo Kuczynski, une mesure approuvée par une large majorité de Péruviens selon un sondage. Alberto Fujimori, 79 ans, "reste sous surveillance, le repos absolu lui a été prescrit pour qu'il puisse recevoir tous les traitements qui ont pour objectif son rétablissement complet", a déclaré à la presse son médecin, Alejandro Aguinaga. Le Dr Aguinaga avait indiqué vendredi que les médecins avaient décidé une endoscopie digestive et que des traitements visant à guérir le problème gastrique dont souffre l'ancien président avaient été entrepris. M. Fujimori avait subi il y a une semaine une crise d'hypotension et une arythmie cardiaque qui avaient nécessité son transfert vers une clinique depuis la prison où il purgeait une peine de 25 ans de détention pour des faits de corruption et des crimes contre l'humanité commis pendant qu'il était au pouvoir (1990-2000). Le 24 décembre, alors qu'il était déjà hospitalisé, le président Kuczynski l'a gracié. Cette décision a suscité de nombreuses critiques au Pérou et à l'étranger. Elle a approfondi la division entre fujimoristes et antifujimoristes qui marque la vie politique péruvienne depuis plus de deux décennies. Elle est toutefois largement approuvé par les Péruviens, selon un sondage de l'institut Ipsos publié samedi par le quotidien El Comercio. D'après cette enquête, 56% des Péruviens sont favorables à la grâce accordée à M. Fujimori, 40% n'y sont pas favorables, et 4% sont sans opinion. (Belga)