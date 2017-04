Une base de données sur les personnes atteintes de sclérose en plaques

(Belga) L'Université de Hasselt va mettre en place une banque de données reprenant toutes les informations de malades souffrant de sclérose en plaques, à savoir leurs antécédents médicaux, les médicaments qu'ils prennent, leurs symptômes, les sports et la revalidation qu'ils pratiquent, etc. Cette initiative est une première mondiale, rapporte samedi Het Belang van Limburg.

L'objectif est d'améliorer la recherche, de trouver des similitudes entre les patients, d'en savoir plus sur cette maladie et surtout de veiller à ce que chaque patient bénéficie d'un traitement sur mesure. "Car la sclérose en plaques n'est pas une seule et même maladie, chaque patient est différent", constate le docteur Liesbet Peeters, de l'Institut de recherche biomédicale de l'Université de Hasselt. On estime qu'un Belge sur 1.000 souffre de cette maladie. (Belga)

