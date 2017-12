Australie: Une famille britannique a péri dans l'accident d'hydravion au nord de Sydney

(Belga) Une famille britannique, avec une petite fille de 11 ans, a été tuée dans accident d'hydravion non loin de Sydney la veille du jour de l'an, rapportent les médias locaux lundi.

La famille composée de 5 membres et le pilote de 44 ans Gareth Morgan sont décédés dimanche quand l'accident, dont on ignore la cause, a eu lieu sur le fleuve Hawkesbury, près de Cowan, à 50 km au nord de Sydney. Les passagers passaient des vacances en Australie."Ils étaient dans une des plus belles parties du monde, et il est tragique qu'une chose pareille leur arrive dans un tel lieu", a estimé Mark Hutchings, commandant de la police marine du l'Etat du New South Wales. Ces vols sont populaires auprès des touristes qui sont emmenés sur les restaurants de la rivière Hawkesbury et sont opérés depuis 80 ans. L'hydravion ramenait la famille après un lunch de Nouvel An au Cottage Point Inn sur la rivière Hawkesbury à Rose Bay à l'est de Sydney lors du drame. (Belga)