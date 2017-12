La Bourse de Paris sans tendance après Wall Street

Entre le réveillon de Noël et celui du jour de l'An, la Bourse de Paris a ménagé ses forces mercredi et a fini à l'équilibre (+0,08%), en l'absence de nombreux investisseurs et de rendez-vous majeurs.

L'indice CAC 40 a pris 4,12 points à 5.368,84 points, dans un volume d'échanges très faible de 1,8 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en repli de 0,39%.

La cote parisienne a connu un bref sursaut en début de séance dans le sillage du secteur pétrolier, et a ensuite passé l'essentiel de sa journée à proximité de l'équilibre.

"Pour une semaine de trois jours coincée entre deux réveillons, le marché a évolué dans des volumes très faibles", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

"Les investisseurs procèdent aux derniers ajustements de fin d'année et cela s'est notamment traduit par une hausse des valeurs pétrolières, dans le sillage de la montée du brut en début de semaine", a-t-il complété.

Le pétrole coté à New York et à Londres a atteint mardi un plus haut depuis la mi-2015, touchant respectivement en séance des pics à 60,01 dollars et 67,10 dollars. Mercredi, le marché respirait un peu, les investisseurs prenant quelques bénéfices.

Pour leur plus courte semaine de l'année, les investisseurs présents n'ont eu que deux statistiques américaines à se mettre sous la dent.

La confiance des consommateurs s'est érodée plus que prévu en décembre, après avoir atteint un pic en novembre, et les promesses de ventes de logements ont très faiblement augmenté le mois dernier, dépassant néanmoins les attentes des analystes.

Mais ces deux chiffres n'ont pas eu d'influence majeure le marché.

Sur le terrain des valeurs, les titres liés au pétrole ont continué à profiter des records de début de semaine à l'instar de TechnipFMC (+1,38% à 26,46 euros) ou encore Vallourec (+3,84% à 5,06 euros).

Le secteur de la distribution a également été bien orienté en pleine période de fêtes, à l'image de Carrefour (+1,11% à 17,74 euros) et Casino (+1,26% à 50,57 euros).

A l'inverse les banques ont fini dans le rouge, Crédit Agricole refluant de 0,71% à 13,90 euros, BNP Paribas de 0,37% à 62,72 euros et Société Générale de 0,43% à 43,27 euros.