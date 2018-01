Le Conseil d'Etat se penche sur le règlement anversois visant les diamantaires véreux

(Belga) Le Conseil d'Etat s'est penché mercredi en urgence sur une plainte des diamantaires anversois qui s'opposent au nouveau règlement de la Ville. Celui-ci a pour but d'endiguer le commerce frauduleux dans le secteur. Les diamantaires sont particulièrement remontés contre l'enquête de moralité qui peut entraîner une interdiction d'exploitation pour les commerçants condamnés précédemment. Le cabinet du bourgmestre, de son côté, défend la mesure. L'arrêt est attendu vendredi.

Le règlement visant les diamantaires véreux a été unanimement adopté par le conseil communal. Il avait été élaboré après concertation avec la fédération sectorielle Ars Nobilis et la coupole AWDC, rappelle le cabinet du bourgmestre. "Cette mesure est bénéfique pour les entrepreneurs de bonne foi", ajoute le porte-parole de Bart De Wever. "Cela donne un moyen de pression aux policiers pour les quelques dizaines de cas de présomption de commerce frauduleux." Au conseil, il avait également été souligné que la Métropole était actuellement considérée comme une plaque tournante du trafic d'or et de pierres précieuses, ce qui entraine la recrudescence d'autres délits comme le blanchiment, les cambriolages et les activités liées à la drogue. Selon une analyse de la police réalisée en 2016, près de la moitié des 216 commerçants et travailleurs du secteur ayant été ciblés étaient connus pour des faits de recel, de vol qualifié ou usage de faux en écriture. De leur côté, les diamantaires dénoncent une "approche disproportionnée" de la problématique. Ils fustigent notamment l'obligation pour les vendeurs d'installer des caméras de surveillance, ce qu'ils considèrent comme une infraction à la loi sur la protection de la vie privée. (Belga)