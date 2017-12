Tanzanie: 13 morts, 9 disparus après la collision entre deux bateaux sur le lac Tanganyika

(Belga) Au moins treize personnes ont été tuées et neuf sont portées disparues après la collision entre deux bateaux dans les eaux tanzaniennes du lac Tanganyika, a-t-on appris samedi de source officielle.

"L'accident a eu lieu vendredi à l'aube lorsqu'un bateau transportant 135 passagers est entré en collision avec un autre avec 63 personnes à bord", a déclaré un responsable régional des services de transport fluvial et maritime. Les 13 personnes tuées se trouvaient à bord du bateau transportant le plus grand nombre de passagers, a-t-il ajouté, précisant que neuf personnes étaient portées disparues. Plusieurs passagers tombés à l'eau ont été secourus. Deuxième lac d'Afrique par la superficie (31.900 km2), le lac Tanganyika, est entouré par quatre pays: la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Burundi et la Zambie. (Belga)