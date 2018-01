Wall Street fait une pause à l'approche de la saison des résultats

La façade du New York Stock Exchange le 7 janvier 2018 - EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

La Bourse de New York, après un début d'année sur les chapeaux de roue, évoluait sans direction à la mi-séance lundi en attendant la saison des résultats d'entreprises: le Dow Jones cédait 0,12% tandis que le Nasdaq prenait 0,19%.

Vers 17H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, reculait de 31,33 points, à 25.264,54 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'octroyait 13,28 points, à 7.149,84 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,01%, ou 0,35 point, à 2.742,80 points.

Les trois indices de Wall Street ont enchaîné les records la semaine dernière, passant tous des seuils symboliques: les 25.000 points pour le Dow Jones, les 7.000 points pour le Nasdaq et les 2.700 points pour le S&P 500.

Les investisseurs se préparent désormais à la saison des résultats du quatrième trimestre, dont le coup d'envoi officieux sera donné vendredi par les grandes banques JPMorgan (-0,05% à 108,28 dollars) et Wells Fargo (-0,98% à 62,13 dollars).

"Cela va être une période très intéressante car on attend de voir ce que prévoient les sociétés américaines pour 2018", a avancé Art Hogan de Wunderlcih Securities.

"On part du principe que la réforme fiscale (adoptée fin 2017) va être globalement positive pour les entreprises du S&P 500 mais on va maintenant avoir des détails au cas par cas", a-t-il relevé en soulignant que ces prévisions seraient probablement affinées par la suite dans la mesure où le texte est encore tout récent.

De grandes entreprises devraient aussi passer, selon lui, des charges exceptionnelles importantes pour pouvoir profiter du taux préférentiel accordé aux profits emmagasinés à l'étranger s'ils sont rapatriés aux Etats-Unis.

Les groupes concernés "vont sans doute vouloir intégrer ce changement dans leurs comptes en une seule fois, plutôt que de le faire traîner sur plusieurs trimestres", a souligné M. Hogan. "Même si les investisseurs savent que c'est une charge unique, il n'en reste pas moins qu'un montant se comptant en milliards, et non en millions, est toujours impressionant et il faudra surveiller la réaction du marché", a-t-il ajouté.

- L'énergie en forme -

Le cabinet S&P Capital IQ anticipait au 5 janvier une hausse du bénéfice opérationnel par action au quatrième trimestre des entreprises du S&P 500 de 10,6% sur un an en moyenne.

Selon ces prévisions, le secteur de l'énergie devrait particulièrement briller (+122,5%), suivi par celui des matériaux de base (+18%) et des technologies (+14,9%). Seul le secteur de l'immobilier devrait voir ses profits reculer (-12%).

Parmi les valeurs du jour, le fabricant américain de mini-caméras GoPro chutait de 18,88% à 6,10 dollars. Le groupe a fait part lundi de nouvelles mesures d'économies dont la suppression de 250 postes, soit un peu plus de 20% de ses effectifs, et a indiqué qu'il allait retirer son drone vedette, Karma, des marchés européen et américain.

L'entreprise de biotechnologies Celgene reculait de 2,30% à 102,58 dollars après l'annonce de l'acquisition de la société Biomedicines, à l'origine d'un traitement pour les mélanomes avancés. En plus d'un paiement initial de 1,1 milliard de dollars, Celgene pourrait débourser, en fonction des résultats des médicaments développés par Biomedicines, jusqu'à 7 milliards de dollars au total.

Le fabricant de puces Nvidia grimpait de 3,92% à 223,84 dollars. A l'occasion du grand salon de l'électronique grand public se déroulant actuellement à Las Vegas, le CES, le groupe a annoncé plusieurs partenariats avec des entreprises spécialisées dans les transports, dont le constructeur automobile Volkswagen et le groupe de location de voiture avec chauffeur Uber.

Le marché obligataire reculait après avoir débuté la séance en hausse: signe d'un moindre intérêt, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,485%, contre 2,476% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,826% contre 2,811% la veille.