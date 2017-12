A la veille d'une année incertaine, Angela Merkel appelle à un débat respectueux

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a appelé les citoyens de son pays a faire preuve de solidarité et respect lorsqu'ils entament des discussions politiques entre eux.

Dans son discours qui sera diffusé dimanche soir sur la télévision nationale, Mme Merkel formule sa liste de souhaits: " Que nous soyons plus conscients à nouveau de ce qui nous unit profondément, que nous placions à nouveau la communauté en première ligne, que nous essayons de faire plus attention aux uns et aux autres, je veux dire vraiment attention, être attentif écouter, faire preuve de compréhension". La chancelière, qui tente de former un gouvernement depuis les élections de septembre fait aussi part de son inquiétude pour la cohésion de la société allemande. Elle saisit l'occasion de son discours pour assurer aux Allemands qu'ils disposeront rapidement d'un nouveau gouvernement. Mme Merkel affirme qu'il est de son devoir d'assurer une stabilité politique en Allemagne. "Le monde ne va pas nous attendre", met-elle en garde. (Belga)