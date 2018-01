Brexit: Boris Johnson veut des timbres commémoratifs malgré l'opposition de son gouvernement

(Belga) La poste britannique, Royal Mail, doit-elle émettre un timbre spécial pour célébrer le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne? Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson aimerait bien, mais sa collègue compétente pour les services postaux craint qu'une telle initiative ne sème la discorde.

Au-delà de la Manche, le débat fait rage depuis un certain temps après le refus de la poste britannique d'émettre un timbre spécial à l'occasion du Brexit en mars 2019. Le tabloïd The Sun a lancé une campagne pour faire entendre d'autres voix au Royal Mail et a reçu le soutien de Boris Johnson. "La sortie de l'Union européenne sera un moment monumental dans l'histoire britannique, alors sortons un timbre commémoratif qui montre au monde que nous avons obtenu le Brexit", a déclaré au journal le turbulent ministre des Affaires étrangères. "BoJo", ex-maire de Londres, est l'un de ceux qui ont mené à la victoire le camp du Brexit lors du referendum de juin 2016. Alors que Theresa May l'a nommé ministre tout en le tenant à l'écart de l'équipe qui négocie la sortie de l'Union européenne, il s'est plusieurs fois distancié de la ligne officielle du gouvernement. Margot James, la secrétaire d'Etat en charge des services postaux, estime que sortir des timbres spéciaux pour célébrer le Brexit pourrait créer des divisions. "Ils (le Royal Mail) n'ont pas l'intention de les produire et je ne vais pas interférer d'une manière ou d'une autre", a-t-elle dit au Sun. (Belga)