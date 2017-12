Des bonshommes de neige faits par des jeunes provoquent un accident en Allemagne

Quatre adolescents du sud de l'Allemagne, qui avaient cru bon de sculpter deux bonshommes de neige au milieu d'une rue, ont été pointés du doigt comme responsables d'un accident de voiture.

Selon la police locale, quatre adolescents âgés entre 16 et 18 ans ont construit deux bonshommes de neige au beau milieu d'une rue dans la ville de Meitingen, en Bavière (sud de l'Allemagne). Deux conducteurs qui passaient par là n'ont pas vu à temps les bonshommes de neige d'un mètre de haut et on dérapé avec leur véhicule, se percutant l'un l'autre.

Mis à part un bonhomme de neige, aucun blessé n'est à déplorer. Les quatre jeunes, qui se sont empressés de détruire le second bonhomme de neige, ont d'abord prétendu n'avoir été que des témoins de l'accident. Mais leurs empreintes dans la neige fraîche ont fini par les confondre. La police bavaroise enquête pour déterminer si les faits peuvent être qualifiés d'entrave dangereuse à la circulation.