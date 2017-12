Elections législatives en Allemagne - Discours de Noël: le président allemand appelle les citoyens à la patience et la confiance

(Belga) Le président allemand Frank-Walter Steinmeier va, dans son discours de Noël, faire référence au récit biblique de la naissance de Jésus, pour appeler les citoyens d'Allemagne à la patience et au courage, notamment face aux semaines qui s'écoulent sans qu'un gouvernement ne se soit encore formé sur base des élections du 24 septembre dernier.

Dans son discours, transmis aux quotidiens dominicaux, le président estime que les Allemands peuvent "avoir confiance" en leurs leaders politiques. "Nous vivons à une époque où nous sommes constamment confrontés à l'inattendu", a-t-il admis, appelant à, malgré cela, rester ouvert et persévérant. "Si, en tant qu'hommes, nous n'avions pas été courageux et ouverts à l'inattendu, les bergers de Bethléem se seraient dispersés", peut-on lire dans son texte. Concernant les hypothèses de formes de gouvernement non conventionnelles, que les négociations successives laissent présager, Frank-Walter Steinmeier estime qu'il ne faut pas que "tous les éléments inattendus inspirent de la crainte". "Je vous l'assure: l'Etat agit dans les règles que notre constitution prévoit précisément pour une telle situation, même si ces règles n'ont pas été nécessaires dans les décennies passées". L'Allemagne se retrouve en effet sans gouvernement pour la plus longue période de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. La chancelière Angela Merkel, et son parti la CDU, sont au centre des négociations pour sortir le pays de l'impasse, après avoir remporté le scrutin législatif mais avec un score décevant, son résultat le plus bas depuis 1949. (Belga)