Le roi Felipe rend hommage à son père au lendemain de ses 80 ans

Le roi d'Espagne Felipe VI a rendu hommage samedi à son père Juan Carlos Ier, qui a fêté vendredi ses 80 ans et s'était plaint l'an dernier d'être mis à l'écart.

A l'occasion d'une cérémonie traditionnelle lançant l'année militaire au Palais royal de Madrid, le roi a adressé ses voeux d'anniversaire à son père, en présence notamment du Premier ministre Mariano Rajoy et de l'état-major militaire. "Félicitations, Votre Majesté, et merci aussi pour tant d'années de loyaux services à l'Espagne", a-t-il déclaré à Juan Carlos, en grande tenue militaire aux côtés de son épouse Sofia et de sa belle-fille la reine Letizia. Leur réapparition côte à côte intervient après une année délicate pour Felipe VI, chef d'Etat au rôle essentiellement protocolaire mais garant de l'unité de la Nation, qui est intervenu plusieurs fois directement dans la crise en Catalogne. Mais selon les spécialistes de la royauté, l'évènement visait surtout à réparer ce que Juan Carlos a vécu comme un affront en juin: ne pas avoir été invité à la cérémonie pour les 40 ans des élections ayant marqué le retour à la démocratie, qu'il avait lui-même convoquées en 1977. Juan Carlos avait accédé au trône après la mort du dictateur Franco en 1975 et abdiqué en juin 2014. "Des personnes de son entourage avaient exprimé son malaise: il était fâché d'avoir été exclu", avait expliqué à l'AFP le journaliste Jose Apezarena, auteur d'une biographie de Felipe VI. Cela lui avait fait "très mal" car "c'est grâce à lui qu'a eu lieu une transition exemplaire d'une dictature à une démocratie complète", assure le chroniqueur des affaires royales Jaime Penafiel, et "il avait fait savoir que si on l'humiliait à nouveau, il irait célébrer ses 80 ans à l'étranger".