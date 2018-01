Nouvel An - Tradition respectée avec le plongeon du Nouvel an dans le Tibre à Rome

(Belga) La tradition a une nouvelle fois été respectée lundi, en ce premier jour de 2018, avec le plongeon du Nouvel an dans les eaux froides du Tibre, le fleuve qui traverse Rome.

Comme chaque année depuis 1946, plusieurs plongeurs courageux ont bravé le froid et la pluie, avant de s'élancer depuis un pont dans le centre de Rome et piquer une tête dans le Tibre, dont la température à cette époque de l'année atteint à peine quelques degrés. "C'est le 30e saut que je fais", assure Maurizio Palmulli, plongeur historique, en maillot de bain avant le grand saut. "Par les temps qui courent, nous souhaitons dédier cette année notre saut à toutes les familles en difficulté, pas seulement ici à Rome mais aussi en Italie et dans le monde entier", a ajouté ce quinquagénaire au corps tatoué, avant de s'élancer pour un plongeon d'une vingtaine de mètres. Simone Carabella, autre plongeur historique, le confirme: "L'eau est vraiment glaciale". (Belga)