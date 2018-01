Parée d'or et de diamants, la bouteille de vodka "la plus chère du monde" a été volée au Danemark (photos et vidéo)

La police danoise a indiqué jeudi enquêter sur le vol de la bouteille de vodka "la plus chère du monde" dans un bar de Copenhague dont le propriétaire soupçonne des complicités internes.

Le précieux flacon est paré d'or blanc et jaune. Surmonté d'une réplique de l'Aigle Impérial russe incrustée de diamants, il est estimé à 1,3 million de dollars (soit un million d'euros).





Sur les images de la vidéosurveillance de l'établissement, on voit un homme masqué saisir la bouteille de Russo-Baltique Vodka, mise sur le marché par le fabricant russe de voitures de luxe du même nom, avant de prendre la fuite du Cafe 33 dans la nuit de lundi à mardi. "Quelqu'un a dû recevoir la clé d'une personne qui a déjà travaillé ici", a indiqué jeudi Brian Ingberg, le propriétaire du bar, à l'AFP.





Il s'agissait d'un prêt et la bouteille n'était pas assurée

L'objet volé avait été prêté par un homme d'affaires russe et n'était pas assuré, a précisé le propriétaire du bar. La bouteille de vodka, qualifiée de "plus chère du monde" par Brian Ingberg, avait été servie au président américain joué par Kevin Spacey dans la saison trois de la série américaine "House of Cards". Un porte-parole de la police de Copenhague a déclaré jeudi à l'AFP qu'aucun suspect n'avait été arrêté pour le moment.

Le propriétaire du bar a lancé un avis de recherche sur Facebook, offrant une récompense à celui ou celle qui lui ramènerait le précieux flacon.