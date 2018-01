Polémique en Allemagne après 7 évasions en une semaine dans une même prison: la sécurité a mis plus d'une demi-heure à déclencher l'alarme

Sept détenus se sont évadés d'une prison de Berlin en une semaine, dont une spectaculaire fuite de quatre prisonniers filmée par des caméras de surveillance sans que personne n'intervienne, a-t-on appris mardi auprès des autorités berlinoises. La police est toujours à la recherche de cinq des sept fuyards. L'un des deux hommes qui se sont échappés lundi matin a finalement fait marche arrière et s'est présenté le soir même à la prison de Plötzensee, selon un porte-parole des services de justice berlinois.





"L'un des quatre évadés du 28/12 vient de se rendre, accompagné de son avocat"



Mardi, l'élu berlinois responsable des questions de Justice a également annoncé que l'un des quatre hommes évadés jeudi avait décidé de se rendre aux autorités. "L'un des quatre évadés du 28/12 vient de se rendre, accompagné de son avocat", a twitté l'élu écologiste Dirk Behrendt. Les quatre prisonniers, âgés de 28 ans à 35 ans, étaient parvenus à s'enfuir en s'attaquant à des panneaux sandwich de ventilation grâce à un outil dérobé dans l'atelier de la prison où ils travaillaient.





Les détenus purgeaient des peines pour vol à main armée, blessures graves ou cambriolages



L'affaire a fait d'autant plus de bruit que des caméras de surveillance ont filmé les prisonniers lors de leur fuite mais la sécurité a mis plus d'une demi-heure à déclencher l'alarme. Les détenus purgeaient des peines pour vol à main armée, blessures graves ou cambriolages notamment.Le soir de cette évasion, un autre prisonnier, en semi-liberté, n'était pas rentré à la prison de Plötzensee et reste depuis introuvable. La prison de Plötzensee, qui accueille actuellement plus de 350 détenus, a été le théâtre de milliers d'exécutions durant la période nazie.