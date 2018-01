Troubles en Iran - L'UE déplore "la perte inacceptable de vies humaines" en Iran, où l'on compte 21 morts

(Belga) La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déploré mardi "la perte inacceptable de vie humaines" en lien avec le mouvement de contestation en cours en Iran, appelant "toutes les parties concernées" à s'abstenir "de toute violence". Le pays est en proie depuis jeudi à de violentes protestations contre les difficultés économiques et le régime. Au total, 21 personnes ont été tuées dans des violences liées à ces rassemblements.

L'Union européenne "suit de près les manifestations en cours en Iran, l'augmentation de la violence et la perte inacceptable de vies humaines", a souligné Mme Mogherini, dans une déclaration publiée dans la nuit de mardi à mercredi au nom de l'UE. "La manifestation pacifique et la liberté d'expression sont des droits fondamentaux qui s'appliquent à tous les pays et l'Iran ne fait pas exception", a-t-elle ajouté, rappelant que l'UE avait été "en contact" ces derniers jours avec les autorités iraniennes. "Dans l'esprit de franchise et de respect qui est à la base de notre relation, nous attendons que toutes les parties concernées s'abstiennent de toute violence et que la liberté d'expression soit garantie", a ajouté Mme Mogherini. Une porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne avait déjà réagi lundi face aux protestations qui agitent l'Iran, en disant espérer que le droit à manifester et la liberté d'expression y seraient "garantis". Les manifestations des derniers jours en Iran sont les plus importantes depuis le mouvement de contestation contre la réélection de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009.