Un ambulancier italien est soupçonné d'avoir tué des dizaines de patients pour de l'argent: 300€ par cadavre

Les policiers de Catane (Sicile) ont arrêté jeudi dernier Davide Garofalo, un brancardier soupçonné d'avoir tué des personnes en fin de vie, moyennant rétribution, pour favoriser l'activité d'entreprises de pompes funèbres liées à la mafia.





Un repenti révèle l'affaire



La brancardier, âgé de 42 ans, aurait provoqué la mort d'au moins trois personnes âgées, malades en stade terminal, en leur injectant de l'air dans les veines pendant leur transfert en ambulance entre l'hôpital et leur domicile, où il devaient finir leurs jours. Une cinquantaine d'autres décès depuis 2012 sont considérés comme suspects.



Il avertissait ensuite des entreprises locales de pompes funèbres, liées à la mafia, qui profitaient de la détresse des familles endeuillées pour leur proposer des services funéraires, selon un repenti qui a révélé l'affaire à la télévision italienne. "Comme les victimes étaient en fin de vie, et qu'elles seraient mortes de toute façon, il leur injectait de l'air dans les veines et le malade mourait par embolie", a raconté le collaborateur de justice.





300€ par meurtre: il a même essayé d'extorquer un collègue



Pour chaque défunt, le brancardier était rétribué 300 euros par les entreprises de pompes funèbres dont il était le complice, a-t-il indiqué.



Mais l'horreur va encore un peu plus loin lorsqu'un collègue ambulancier et proche d'une victime a demandé au brancardier d'épargner le patient. Davide Garofalo lui a alors répondu ceci: "Si tu veux, je ne le tue pas, mais alors tu me donnes 200€, tu les as?". Faute d'argent, le collègue n'a pas pu s'interposer.



Deux autres brancardiers sont entendus par la police pour des faits similaires dans le cadre de l'enquête. Quant au présumé meurtrier, il n'a toujours pas répondu aux questions des enquêteurs pour l'instant.