Une gare de Berlin évacuée en raison d'un incendie

(Belga) Une importante gare de Berlin a été évacuée dimanche après un incendie, a indiqué un porte-parole de la police.

Selon un porte-parole des pompiers, l'incendie a éclaté dans une zone en travaux, et non accessible au public, de la gare Zoologischer Garten (jardin zoologique). Un important dégagement de fumée s'est toutefois répandu sur les quais. Quinze personnes ont été évacuées des quais et une personne a été blessée, a ajouté le porte-parole des pompiers. Les autres personnes sont examinées. Une rame transportant 250 personnes a en outre été entourée par de la fumée. Les passagers sont également examinés pour vérifier que personne n'a été intoxiqué. La gare, située à l'ouest de Berlin, a été complètement évacuée. L'incident a entraîné une interruption temporaire de la circulation de lignes locales et régionales. Zoologischer Garten est également une station du métro de Berlin. (Belga)