Vols annulés par Ryanair: des centaines de passagers réclament des indemnisations

La société Happy Flights, spécialisée dans la réclamation d'indemnisations auprès des compagnies aériennes pour des vols annulés ou retardés, cite Ryanair en justice au nom de 746 passagers de la compagnie à bas coûts. La société réclame une indemnisation pour les vols annulés par Ryanair cet automne à la suite des problèmes d'horaires de ses pilotes.



Pour 375 passagers, il s'agit de vols via l'aéroport de Charleroi. Le montant réclamé atteint au total 108.425 euros. Pour les autres passagers défendus par Happy Flights, il s'agit de vols via notamment les aéroports de Zaventem et Eindhoven, explique le CEO de la société basée à Gand.



Les réclamations des passagers se font sur base d'un règlement européen que certaines compagnies aériennes rechignent à appliquer. Le volet concernant les vols via Charleroi sera introduit le 26 février prochain devant le tribunal de commerce de Charleroi.