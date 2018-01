"Aura-t-elle le même hommage que Johnny ?": les détails sur le déroulement des obsèques de France Gall

"Avec de si beaux titres et une merveilleuse interprétation ajoutés à une vie exemplaire, aura-t-elle le même hommage que Johnny ?", nous demandait ce dimanche Nadine, via le bouton orange Alertez-nous, à propos de France Gall, alors que de nombreuses autres personnes se posaient également cette question sur Twitter.



L'inoubliable interprète de "Babacar" est décédée des suites d'un cancer ce dimanche matin, à l'âge de 70 ans, s'éteignant ainsi un mois après son ami Johnny Hallyday. L'hommage rendu à l'Idole des jeunes reste encore très frais dans les esprits. Mais les obsèques de celle qui a, elle aussi, marqué l'époque des "yéyés", seront bien plus intimes.

Geneviève Salama, sa chargée de communication, a anoncé ce soir à l'AFP que le grand public et les amis de France Gall étaient invités à lui rendre hommage mercredi et jeudi au funérarium du Mont Valérien où sera exposé le cercueil de l'artiste. Situé à Nanterre (Hauts-de-Seine), le funérarium du Mont Valérien sera ouvert aux visites de 9H00 à 18H00 (44, chemin des Cendres).



Les obsèques civiles se dérouleront vendredi "dans la plus grande intimité", selon le souhait de la famille.



Morte dimanche matin à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, France Gall reposera dans le caveau familial au cimetière de Montmartre, à Paris, auprès de son époux Michel Berger et de leur fille.