A 8 ans, il reste bloqué plusieurs jours après la mort de son beau-père

Un enfant de 8 ans est resté bloqué au moins 3 jours, selon son témoignage, après la mort de son beau-père, dans l'appartement de Goudargues, dans le Gard, où celui-ci le gardait, avant de parvenir à sortir et donner l'alerte vendredi, a-t-on appris de source judiciaire. "Une procédure a été ouverte pour rechercher les causes de la mort", a précisé le vice-procureur de Nîmes Patrick Bottero. L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze et une autopsie du beau-père, qui gardait l'enfant pour quelques jours pendant les vacances, devrait avoir prochainement lieu.





Il n'a pas trouvé de téléphone pour donner l'alerte



Selon ses déclarations, il a fallu trois jours à l'enfant pour réussir à quitter l'appartement dans lequel son beau-père, apparemment victime d'un problème de santé, est mort. Enfin sorti du domicile fermé à clé, et dans lequel il n'a pas trouvé de téléphone pour donner l'alerte, il s'est rendu dans un bar de Goudargues, près de Bagnols-sur-Cèze, où il a raconté son histoire.